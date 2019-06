The Bluefin Sport Premier Intermediate League fixtures confirmed for 2019/20 as follows:

Sat 17 Aug 3pm Annagh United v Lurgan Celtic

Sat 17 Aug 3pm Armagh City v Portstewart

Sat 17 Aug 3pm Banbridge Town v Moyola Park

Sat 17 Aug 3pm Bangor v Dollingstown

Sat 17 Aug 3pm Limavady United v Tobermore United

Sat 17 Aug 3pm Lisburn Distillery v Newington

Sat 31 Aug 3pm Dollingstown v Lisburn Distillery

Sat 31 Aug 3pm Lurgan Celtic v Bangor

Sat 31 Aug 3pm Moyola Park v Armagh City

Sat 31 Aug 3pm Newington v Limavady United

Sat 31 Aug 3pm Portstewart v Banbridge Town

Sat 31 Aug 3pm Tobermore United v Annagh United

Sat 07 Sep 3pm Annagh United v Moyola Park

Sat 07 Sep 3pm Armagh City v Lisburn Distillery

Sat 07 Sep 3pm Bangor v Banbridge Town

Sat 07 Sep 3pm Limavady United v Dollingstown

Sat 07 Sep 3pm Lurgan Celtic v Newington

Sat 07 Sep 3pm Portstewart v Tobermore United

Sat 21 Sep 3pm Annagh United v Limavady United

Sat 21 Sep 3pm Armagh City v Bangor

Sat 21 Sep 3pm Banbridge Town v Tobermore United

Sat 21 Sep 3pm Dollingstown v Newington

Sat 21 Sep 3pm Lisburn Distillery v Portstewart

Sat 21 Sep 3pm Moyola Park v Lurgan Celtic

Sat 12 Oct 3pm Banbridge Town v Lisburn Distillery

Sat 12 Oct 3pm Bangor v Portstewart

Sat 12 Oct 3pm Dollingstown v Annagh United

Sat 12 Oct 3pm Limavady United v Armagh City

Sat 12 Oct TBC Newington v Moyola Park

Sat 12 Oct 3pm Tobermore United v Lurgan Celtic

Sat 09 Nov 3pm Annagh United v Bangor

Sat 09 Nov 3pm Limavady United v Banbridge Town

Sat 09 Nov 2pm Lisburn Distillery v Moyola Park

Sat 09 Nov 2pm Lurgan Celtic v Armagh City

Sat 09 Nov 2pm Portstewart v Newington

Sat 09 Nov 2pm Tobermore United v Dollingstown

Sat 07 Dec 3pm Armagh City v Banbridge Town

Sat 07 Dec 3pm Bangor v Tobermore United

Sat 07 Dec 2pm Dollingstown v Lurgan Celtic

Sat 07 Dec 2pm Lisburn Distillery v Limavady United

Sat 07 Dec 3pm Moyola Park v Portstewart

Sat 07 Dec 3pm Newington v Annagh United

Sat 14 Dec 3pm Armagh City v Newington

Sat 14 Dec 2pm Banbridge Town v Annagh United

Sat 14 Dec 3pm Bangor v Moyola Park

Sat 14 Dec 2pm Lurgan Celtic v Limavady United

Sat 14 Dec 2pm Portstewart v Dollingstown

Sat 14 Dec 2pm Tobermore United v Lisburn Distillery

Sat 21 Dec 3pm Annagh United v Armagh City

Sat 21 Dec 2pm Dollingstown v Banbridge Town

Sat 21 Dec 3pm Limavady United v Portstewart

Sat 21 Dec 2pm Lurgan Celtic v Lisburn Distillery

Sat 21 Dec 3pm Moyola Park v Tobermore United

Sat 21 Dec TBC Newington v Bangor

Sat 11 Jan 2pm Banbridge Town v Newington

Sat 11 Jan 2pm Dollingstown v Moyola Park

Sat 11 Jan 3pm Limavady United v Bangor

Sat 11 Jan 2pm Lisburn Distillery v Annagh United

Sat 11 Jan 2pm Portstewart v Lurgan Celtic

Sat 11 Jan 2pm Tobermore United v Armagh City

Sat 18 Jan 3pm Annagh United v Portstewart

Sat 18 Jan 3pm Armagh City v Dollingstown

Sat 18 Jan 3pm Bangor v Lisburn Distillery

Sat 18 Jan 2pm Lurgan Celtic v Banbridge Town

Sat 18 Jan 3pm Moyola Park v Limavady United

Sat 18 Jan 3pm Newington v Tobermore United

Sat 25 Jan 2pm Banbridge Town v Lurgan Celtic

Sat 25 Jan 2pm Dollingstown v Bangor

Sat 25 Jan 2pm Lisburn Distillery v Armagh City

Sat 25 Jan 3pm Moyola Park v Annagh United

Sat 25 Jan 3pm Newington v Portstewart

Sat 25 Jan 2pm Tobermore United v Limavady United

Sat 01 Feb 3pm Annagh United v Banbridge Town

Sat 01 Feb 3pm Armagh City v Tobermore United

Sat 01 Feb 3pm Bangor v Newington

Sat 01 Feb 3pm Limavady United v Lisburn Distillery

Sat 01 Feb 3pm Lurgan Celtic v Dollingstown

Sat 01 Feb 3pm Portstewart v Moyola Park

Sat 15 Feb 3pm Banbridge Town v Portstewart

Sat 15 Feb 3pm Bangor v Lurgan Celtic

Sat 15 Feb 3pm Limavady United v Annagh United

Sat 15 Feb 3pm Lisburn Distillery v Tobermore United

Sat 15 Feb 3pm Moyola Park v Dollingstown

Sat 15 Feb 3pm Newington v Armagh City

Sat 22 Feb 3pm Armagh City v Annagh United

Sat 22 Feb 3pm Dollingstown v Limavady United

Sat 22 Feb 3pm Lisburn Distillery v Banbridge Town

Sat 22 Feb 3pm Lurgan Celtic v Moyola Park

Sat 22 Feb 3pm Portstewart v Bangor

Sat 22 Feb 3pm Tobermore United v Newington

Sat 29 Feb 3pm Annagh United v Dollingstown

Sat 29 Feb 3pm Bangor v Armagh City

Sat 29 Feb 3pm Moyola Park v Lisburn Distillery

Sat 29 Feb 3pm Newington v Lurgan Celtic

Sat 29 Feb 3pm Portstewart v Limavady United

Sat 29 Feb 3pm Tobermore United v Banbridge Town

Sat 07 Mar 3pm Annagh United v Lisburn Distillery

Sat 07 Mar 3pm Banbridge Town v Armagh City

Sat 07 Mar 3pm Dollingstown v Portstewart

Sat 07 Mar 3pm Limavady United v Newington

Sat 07 Mar 3pm Lurgan Celtic v Tobermore United

Sat 07 Mar 3pm Moyola Park v Bangor

Sat 14 Mar 3pm Armagh City v Moyola Park

Sat 14 Mar 3pm Bangor v Limavady United

Sat 14 Mar 3pm Lisburn Distillery v Dollingstown

Sat 14 Mar 3pm Lurgan Celtic v Annagh United

Sat 14 Mar 3pm Newington v Banbridge Town

Sat 14 Mar 3pm Tobermore United v Portstewart

Sat 21 Mar 3pm Annagh United v Tobermore United

Sat 21 Mar 3pm Banbridge Town v Bangor

Sat 21 Mar 3pm Dollingstown v Armagh City

Sat 21 Mar 3pm Limavady United v Lurgan Celtic

Sat 21 Mar 3pm Moyola Park v Newington

Sat 21 Mar 3pm Portstewart v Lisburn Distillery

Sat 04 Apr 3pm Armagh City v Lurgan Celtic

Sat 04 Apr 3pm Banbridge Town v Limavady United

Sat 04 Apr 3pm Lisburn Distillery v Bangor

Sat 04 Apr 3pm Newington v Dollingstown

Sat 04 Apr 3pm Portstewart v Annagh United

Sat 04 Apr 3pm Tobermore United v Moyola Park

Sat 11 Apr 3pm Armagh City v Limavady United

Sat 11 Apr 3pm Bangor v Annagh United

Sat 11 Apr 3pm Dollingstown v Tobermore United

Sat 11 Apr 3pm Lurgan Celtic v Portstewart

Sat 11 Apr 3pm Moyola Park v Banbridge Town

Sat 11 Apr 3pm Newington v Lisburn Distillery

Sat 25 Apr 3pm Annagh United v Newington

Sat 25 Apr 3pm Banbridge Town v Dollingstown

Sat 25 Apr 3pm Limavady United v Moyola Park

Sat 25 Apr 3pm Lisburn Distillery v Lurgan Celtic

Sat 25 Apr 3pm Portstewart v Armagh City

Sat 25 Apr 3pm Tobermore United v Bangor