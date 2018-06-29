Fixtures released for Bluefin Sport Championship

Institute were crowned Bluefin Sport Championship winners last season, but who will come out on top this year?
Institute were crowned Bluefin Sport Championship winners last season, but who will come out on top this year?

The fixtures have been released for the Bluefin Sport Championship 2018/19 season.

August 11 2018 3pm

 Ballinamallard United v Limavady United

 Dundela v Dergview

 H&W Welders v Carrick Rangers

 Knockbreda v Larne

 Loughgall v Portadown

 PSNI v Ballyclare Comrades

August 18 2018 3pm

 Ballyclare Comrades v Loughgall

 Carrick Rangers v Dundela

 Dergview v H&W Welders

 Larne v Ballinamallard United

 Limavady United v Knockbreda

 Portadown v PSNI

August 25 2018 3pm

 Ballyclare Comrades v Limavady United

 Ballinamallard United v Dergview

 H&W Welders v Portadown

 Knockbreda v Carrick Rangers

 Loughgall v Larne

 PSNI v Dundela

September 1 2018 3pm

 Ballinamallard United v Portadown

 Dundela v Loughgall

 Dergview v Knockbreda

 H&W Welders v Ballyclare Comrades

 Limavady United v Carrick Rangers

 PSNI v Larne

September 7 2018 7.45pm

 Ballyclare Comrades v Ballinamallard United

 Carrick Rangers v Dergview

 Knockbreda v Dundela (TBC)

 Larne v H&W Welders

 Loughgall v PSNI

 Portadown v Limavady United

September 15 2018 3pm

 Ballinamallard United v Knockbreda

 Dundela v Larne

 Dergview v Limavady United

 Loughgall v H&W Welders

 Portadown v Ballyclare Comrades

 PSNI v Carrick Rangers

September 22 2018 3pm

 Carrick Rangers v Ballyclare Comrades

 Dergview v PSNI

 H&W Welders v Ballinamallard United

 Knockbreda v Loughgall

 Larne v Portadown

 Limavady United v Dundela

September 29 2018 3pm

 Ballyclare Comrades v Larne

 Ballinamallard United v Carrick Rangers

 Dundela v H&W Welders

 Loughgall v Limavady United

 Portadown v Dergview

 PSNI v Knockbreda

October 6 2018 3pm

 Carrick Rangers v Loughgall

 Dundela v Ballinamallard United

 Dergview v Ballyclare Comrades

 H&W Welders v PSNI

 Knockbreda v Portadown

 Limavady United v Larne

 October 13 2018 3pm

 Ballyclare Comrades v Dundela

 Carrick Rangers v Portadown

 Knockbreda v H&W Welders

 Larne v Dergview

 Loughgall v Ballinamallard United

 PSNI v Limavady United

October 20 2018 3pm

 Ballyclare Comrades v Knockbreda

 Ballinamallard United v PSNI

 Dergview v Loughgall

 Larne v Carrick Rangers

 Limavady United v H&W Welders

 Portadown v Dundela

Saturday October 27

Carrick Rangers v PSNI

Dundela v Limavady United

H&W Welders v Larne

Knockbreda v Dergview

Loughgall v Ballyclare Comrades

Portadown v Ballinamallard United

Saturday, November 3

Ballyclare Comrades v Carrick Rangers

Ballinamallard United v H&W Welders

Dergview v Dundela

Larne v Knockbreda

Limavady United v Loughgall

PSNI v Portadown

Saturday, November 10

Carrick Rangers v Ballinamallard United

Dundela v PSNI

H&W Welders v Dergview

Limavady United v Ballyclare Comrades

Loughgall v Knockbreda

Portadown v Larne

Saturday, November 17

Dundela v Portadown

Dergview v Carrick Rangers

H&W Welders v Loughgall

Knockbreda v Ballyclare Comrades

Larne v Limavady United

PSNI v Ballinamallard United

Saturday, November 24

Ballyclare Comrades v H&W Welders

Ballinamallard United v Dundela

Carrick Rangers v Knockbreda

Larne v PSNI

Limavady United v Portadown

Loughgall v Dergview

Saturday, December 1

Dundela v Ballyclare Comrades

Dergview v Larne

H&W Welders v Limavady United

Knockbreda v Ballinamallard United

Portadown v Carrick Rangers

PSNI v Loughgall

Saturday, December 8

Ballyclare Comrades v Dergview

Ballinamallard United v Loughgall

Carrick Rangers v H&W Welders

Larne v Dundela

Limavady United v PSNI

Portadown v Knockbreda

Saturday, December 15

Ballyclare Comrades v Portadown

Ballinamallard United v Larne

Dundela v Knockbreda

Limavady United v Dergview

Loughgall v Carrick Rangers

PSNI v H&W Welders

Wednesday, December 26

Carrick Rangers v Limavady United

Dergview v Ballinamallard United

H&W Welders v Dundela

Knockbreda v PSNI

Larne v Ballyclare Comrades

Portadown v Loughgall

Saturday, December 29

Ballyclare Comrades v PSNI

Carrick Rangers v Larne

Dergview v Portadown

H&W Welders v Knockbreda

Limavady United v Ballinamallard United

Loughgall v Dundela

2019

Saturday, January 12

Ballinamallard United v Ballyclare Comrades

Dundela v Carrick Rangers

Knockbreda v Limavady United

Larne v Loughgall

Portadown v H&W Welders

PSN v Dergview

Further fixtures will be confirmed after this date.