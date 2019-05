Full round-up of all the results from Saturday's North West 200

The results from Saturday’s 90th anniversary focaCAB International North West 200 in association with Nicholl Oils.

JUNCTION RETAIL & LEISURE PARK SUPERSPORT RACE (6 laps)

Davey Todd won his first race at the North West 200 in the Supersport class on the Milenco by Padgett's by Honda. Picture: Stephen Davison/Pacemaker Press.

1 D Todd (Honda) 23m 53.797s

2 D McGee (Kawasaki) +0.340s

3 C Cummins (Honda) +0.625s

4 P Jordan (Yamaha) +3.437s

Hampshire's James Hillier won the Superstock race on the Quattro Plant Wicked Coatings Kawasaki to seal his maiden triumph around the 'Triangle' course. Picture: Stephen Davison/Pacemaker Press.

5 C Elkin (Yamaha) 1m 19.515s

6 J Loughlin (Kawasaki) +1m 38.048s.

Fastest lap: D McGee 109.481mph.

ANCHOR BAR SUPERBIKE (4 laps)

Jeremy McWilliams won his third Supertwin race at the North West 200 on the KMR Kawasaki. Picture: Stephen Davison/Pacemaker Press.

1 G Irwin (Kawasaki) 19m 15.350s

2 J Hillier (Kawasaki) +0.163s

3 C Cummins (Honda) +0.461s

4 D Sheils (Suzuki) +9.842s

5 A Seeley (Ducati) +19.760s

6 R Cooper (Suzuki) +35.202s

7 M Rutter (BMW) +58.989s

8 M Rees (Kawasaki) +1m 02.498s

Fastest lap: C Cummins 112.788mph.

J M PATERSON SUPERTWIN (4 laps)

1 J McWilliams (Kawasaki) 20m 51.775s

2 C Elkin (Kawasaki) +1.303s

3 M Rutter (Kawasaki) +26.554s

4 M Rees (Kawasaki) +42.197s

5 J Loughlin (Kawasaki) +42.645s

6 F Curinga (Paton) +54.233s

Fastest lap: J McWilliams 104.441mph.

CP HIRE SUPERSTOCK (5 laps)

1 J Hillier (Kawasaki) 29m 05.081s

2 R Cooper (Suzuki) +3.260s

3 D Todd (BMW) +3.387s

4 D Harrison (Kawasaki) +10.996s

5 L Maurer (Kawasaki) +51.350s

6 M Rutter (BMW) +1m 04.961s

7 M Rees (Kawasaki) +1m 07.948s

8 G Irwin (Kawasaki) +1m 15.125s.

Fastest lap: J Hillier 113.691mph.